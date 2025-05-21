Врач Филева рассказала, что комары чаще атакуют людей с первой группой крови

Научные исследования пока не дали точного объяснения, почему комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови. Тем не менее, ученые выявили закономерность, согласно которой чаще подвергаются атакам комаров люди с первой группой крови, сообщила специалист лаборатории «Гемотест» Александра Филева в интервью RT.

Так, у людей с болезнями печени и почек может наблюдаться запах аммиака, а при диабете — ацетона, что может привлекать комаров. Температура тела тоже играет роль: чем она выше, тем легче комарам добыть кровь, поэтому они часто кусают в шею, за ушами и в области подмышек — там, где тепло.

Для защиты от комаров эксперт рекомендует использовать репелленты и выбирать светлую одежду, которая меньше нагревается и снижает риск укусов. Филева подчеркнула, что комары могут переносить опасные заболевания, такие как малярия, лихорадка денге и другие, хотя в нашей стране они встречаются редко.