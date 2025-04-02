Врач Федорович: проблема бездетности связана с потребительскими настроениями молодежи

В России объявили о запуске движения «Семья – залог государства», которое займется поддержкой бездетных людей в возрасте 30–40 лет. Психиатр Александр Федорович в интервью РИАМО связал эту проблему с отсутствием идеологических ориентиров и ценностных установок у молодежи, а также с ее потребительскими настроениями.

Федорович подчеркнул, что отказ от рождения детей обусловлен не только тяжелыми условиями, в которых выросло поколение «девяностых», но и отсутствием уверенности в будущем, сообщил сайт «ФедералПресс».

Для стимулирования рождаемости необходима поддержка государства и создание условий, обеспечивающих стабильность, уверен специалист.

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