Врач Ерофеева призвала обеспечить уязвимую группу женщин бесплатной контрацепцией
Гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказалась за обеспечение уязвимых групп женщин бесплатной контрацепцией.
По ее мнению, такие меры позволят снизить количество абортов в стране.
«Уязвимым группам женщин в Российской Федерации необходимо предоставлять контрацепцию бесплатно, эффективную и современную. Точка», — отметила медик.
Ранее она заявляла, что исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования приведет к увеличению материнской смертности.
