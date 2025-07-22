Врач Емельянова посоветовала покупать свекольную ботву с корнеплодами

Врач-терапевт ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова поделилась советами по выбору качественной свекольной ботвы. Об этом сообщил aif.ru .

Медик рекомендовала покупать ботву с корнеплодами.

«Она будет более упругая и свежая, так как листья еще не успеют потерять влагу», — пояснила эксперт.

По ее словам, на огороде важно правильно обрезать стебель, чтобы не повредить корнеплод. Врач посоветовала дождаться, когда листва подрастет до 10 сантиметров.

Кроме того, специалист отметила, что ботву необходимо употреблять умеренно, добавляя в рацион не более 50–100 граммов не чаще трех раз в неделю, добавил RT.