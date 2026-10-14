Врач-диетолог Мигаль рассказал о перекусах, которые только кажутся полезными

Эксперт Михаль пояснил, что даже полезные продукты могут стать источником лишних калорий при чрезмерном употреблении. В частности, он обратил внимание на сухофрукты — изюм, курагу и финики: в процессе сушки фрукты теряют воду, поэтому при одинаковом объеме их калорийность значительно выше, чем у свежих плодов. Кроме того, в них содержится больше сахаров, включая фруктозу, избыток которой может способствовать накоплению жира в печени, если это приводит к росту общей калорийности рациона, добавило ИА НСН.

Специалист также рекомендовал внимательно изучать состав продуктов, обращая внимание не только на количество сахара, но и на наличие масла и других калорийных ингредиентов. Ранее нутрициолог Наталья Лясковская отметила, что для борьбы с сильной тревожностью лучше избегать шоколада, печенья и конфет.