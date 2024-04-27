Врач Демьяновская: при поездке за город стоит опасаться ежей, белок и лис | 360°

Общество 27 апреля 2024, 13:51 Врач Демьяновская: при поездке за город стоит опасаться ежей, белок и лис

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Врач Екатерина Демьяновская в беседе с изданием Life перечислила животных, которые переносят бешенство — опасную вирусную болезнь. Медик рассказала, что за городом для человека представляют опасность не столько клещи, сколько ежи, белки и лисы.

Бешенство опасно тем, что если не начать своевременное лечение, смерть наступает в 100% случаев. По словам Демьяновской, лечение заключается в вакцинации, то есть вирус необходимо остановить еще до того, как он начал действовать.

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Специалист отметила, что в ее практике встречались случаи нападения на человека городских птиц с бешенством.