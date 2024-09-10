Врач Демьяновская: ортонайровирус соответствует симптомам известных вирусных инфекций

Ортонайровирус, основным переносчиком которого считаются клещи Haemaphysalis concinna, по своим симптомам похож на известные вирусные инфекции. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
По словам специалиста, заболевание проявляется высокой температурой, головокружением, болью в мышцах и увеличением лимфоузлов. Ортонайровирус еще называют вирусом заболоченных мест, в целом он протекает в относительно легких формах.
В России заразиться ортонайровирусом можно в Крыму, на Байкале и Урале, на Северном Кавказе. Чтобы этого избежать, необходимо использовать противоклещевые репелленты, отметила врач.
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