Врач Дементьева отметила, что переутомление у детей может проявляться снижением аппетита

Существует несколько признаков, по которым можно выявить переутомление у школьников. Об этом РИА «Новости» рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Ксения Дементьева.

«Переутомление у детей может проявляться не только раздражительностью или плаксивостью, но и снижением аппетита, частыми простудами, трудностями с концентрацией, нарушением сна и даже физическими болями. Особенно сложно распознать стресс у младших школьников, которые еще не умеют до конца осознавать и озвучивать свое состояние», — сообщила медик.

При появлении этих симптомов в течение недели или двух стоит подумать о снижении учебной нагрузки и отмене дополнительных занятий, написала «Свободная пресса».