Врач Черняев предупредил, что в текущем сезоне ожидается всплеск активности клещей

Директор филиалов сети лабораторий KDL «Медскан» в Ярославле врач Дмитрий Черняев сообщил NEWS.ru , что из-за обильных снегопадов зимой в весенне-летнем сезоне будет много клещей. По его словам, клещи «просыпаются» при плюсовой температуре воздуха.

Весной и летом активность клещей может быть особенно высокой, поскольку обильные снегопады защитили их популяцию от вымерзания. Эти паукообразные пробуждаются при температуре выше нуля и становятся наиболее активными при +10 градусах.

Клещи встречаются на всей территории страны, и опасность заразиться от их укуса есть повсеместно, подчеркнул Черняев. Многие ошибочно полагают, что единственная опасность клеща — это энцефалит, но спектр инфекций, которые они переносят, гораздо шире.