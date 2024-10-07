Ушел из жизни кардиохирург Ренат Акчурин. Смерть медика — огромная потеря для сердечно-сосудистого общества, заявил заведующий отделением в Российском научном центре хирургии им. Петровского Эдуард Чарчян в беседе с RT.
Он напомнил, что Акчурин первым внедрил в российскую и европейскую клиническую практику уникальную технику при операциях.
Речь идет о технологии, которая позволяет увидеть мелкие сосуды в другом увеличении. Микроскоп приближает изображение в 10-20 раз, отметил врач.
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