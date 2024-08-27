Врач Чахнашвили: вес портфеля без учебников для начальных классов не должен превышать 700 граммов

Вес школьного рюкзака имеет большое значение, так как в последнее время все больше детей испытывают проблемы с осанкой и опорно-двигательным аппаратом. Об этом рассказала врач Мария Чахнашвили в беседе с Life.

По ее словам, такая ситуация стала следствием частого использования гаджетов. Свою роль сыграло и снижение физической активности.

Медик напомнила, что вес портфеля без наполнения для ученика установлен законодательно. Для начальных классов — 700 граммов, для средних и старших — не более килограмма.

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