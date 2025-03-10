Врач Бушталлер: псевдопсихологи могут сделать людей более уязвимыми

В современном мире многие страдают от стресса. Мошенники пользуются этим и предлагают сомнительные психологические услуги. Врач-психотерапевт, психиатр Илья Бушталлер предупредил о вреде псевдопсихологических практик в беседе с «ФедералПресс» .

По словам специалиста, они могут усугубить проблемы и сделать людей еще более уязвимыми.

Расстановщики манипулируют сознанием клиентов, объясняя проблемы связью с предками. Энергопрактики утверждают, что психологические проблемы связаны с энергетическим дисбалансом. Это может привести к потере времени и ухудшению состояния.

Чтобы не стать жертвой шарлатана, обратите внимание на образование и квалификацию специалиста. Психотерапевтом может быть только врач-специалист с медицинским образованием или клинический психолог. Не верьте обещаниям быстрых результатов и не игнорируйте симптомы, требующие консультации врача-психиатра, пояснил врач.