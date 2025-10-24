Врач Бондаренко отметила, что разнообразный прикорм до года помогает сформировать у ребенка пищевую толерантность

Врач-аллерголог Алена Бондаренко поделилась рекомендациями по введению прикорма в рацион детей. В интервью «Радио 1» специалист подчеркнула, что начинать прикорм следует в возрасте от четырех до шести месяцев, соблюдая принципы постепенности и последовательности.

Бондаренко рекомендовала начинать с термически обработанных овощей с мягким вкусом, таких как кабачок, брокколи и цветная капуста. После адаптации можно добавлять картофель и тыкву, а затем переходить к фруктам — яблоку, груше и банану, отметил сайт «Известия».

Аллерголог также отметила, что в период с четырех до 10 месяцев важно вводить разнообразные продукты, чтобы сформировать у ребенка пищевую толерантность и снизить риск аллергических реакций в будущем.