Врач Болибок: создание вакцины против аллергии на кошек в РФ может стать прорывом мирового уровня

Доклинические исследования вакцины против аллергии на кошек прошли в России. В беседе с ИА НСН свое мнение по этому поводу высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, многие иностранные компании уже занимались подобной деятельностью, однако итоговые препараты не показали достаточно высокую эффективность.

«Если Сеченовскому институту это удастся — это будет прорыв мирового уровня», — высказался врач.

Он напомнил, что теперь вакцине предстоит пройти несколько стадий тестирования. Допуск зависит от решения фармакологического комитета.