Врач Болибок: создание вакцины против аллергии на кошек в РФ может стать прорывом мирового уровня
Доклинические исследования вакцины против аллергии на кошек прошли в России. В беседе с ИА НСН свое мнение по этому поводу высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, многие иностранные компании уже занимались подобной деятельностью, однако итоговые препараты не показали достаточно высокую эффективность.
«Если Сеченовскому институту это удастся — это будет прорыв мирового уровня», — высказался врач.
Он напомнил, что теперь вакцине предстоит пройти несколько стадий тестирования. Допуск зависит от решения фармакологического комитета.