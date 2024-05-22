Врач Болибок призвал доработать законопроект о праве на удаленку при аллергии

Российские депутаты предложили обеспечить работников правом уходить при сезонной аллергии на удаленку. В беседе с ИА НСН иммунолог Владимир Болибок заявил, что законопроект нуждается в доработке.

По его словам, не все профессии подходят для дистанционного формата. Речь идет, например, об учителях, врачах и кассирах.

Более эффективной мерой, отметил медик, была бы помощь пациентам с получением индивидуальных средств защиты. Так, наниматели могут выплачивать компенсацию за покупку масок и очков, пояснил эксперт.