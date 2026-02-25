Врач Березовская рассказала о распространенных ошибках при оказании первой помощи

Фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор» Владлена Березовская рассказала «Газете.Ru» о распространенных ошибках, которые люди совершают, оказывая первую помощь.

Первая ошибка — ждать, что «само пройдет», теряя драгоценное время. Особенно это опасно при инсульте и инфаркте, когда каждая минута на счету. Необходимо немедленно вызывать скорую помощь, четко описав симптомы.

Вторая частая ошибка — давать лекарства «на всякий случай». Это может быть опасно, так как лекарства могут резко изменить давление, вызвать кровотечение или аллергическую реакцию.

«При инфаркте давление может быть и высоким, и низким. Если человеку с низким давлением дать нитроглицерин, можно «уронить» его до нуля. Это может привести к остановке дыхания, кровообращения и смерти до приезда скорой», — говорит фельдшер.

Третья ошибка — активно «помогать»: ходить, разрабатывать, перетаскивать. При подозрении на инсульт или инфаркт такие действия могут быть опасны для жизни.

Четвертая ошибка — «спасать» при судорогах и потере сознания неправильно. Не нужно засовывать пальцы, ложки или другие предметы в ротовую полость человека в эпилептическом припадке или без сознания.

«Не надо засовывать пальцы, ложки, предметы в ротовую полость. Пациент сломает зубы и может их проглотить, что вызовет удушье, а не помощь», — категорична Березовская.

При судорогах необходимо убрать острые предметы вокруг, подложить что-то мягкое под голову. Ничего не вставлять в рот. При потере сознания (если человек дышит) осторожно повернуть голову на бок. Вызвать скорую.

Пятая ошибка — использовать народные средства при ожогах, обморожениях и кровотечениях. Первый этап помощи при ожогах — охлаждение прохладной водой. При обморожении нельзя резко согревать конечности в горячей воде или у батареи. При носовом кровотечении не стоит сразу его останавливать.

Березовская советует не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Главное — быстро вызвать скорую помощь и не совершать лишних действий, которые могут ухудшить состояние пострадавшего.