Врач Белова подчеркнула, что влияние на организм арбуза и дыни принципиально различается

В преддверии неофициального Дня арбуза, который отмечается 3 августа и совпадает с открытием традиционных бахчевых развалов в Москве, врач-гастроэнтеролог Кристина Белова объяснила разницу между двумя главными летними лакомствами. Об этом написал MIR24.TV .

Несмотря на то что оба плода состоят из воды более чем на 90%, их влияние на организм принципиально различается. Арбуз богат ликопином — мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье сердца и сосудов, а также аминокислотой L-цитруллином, способствующей расширению сосудов. В свою очередь, дыня содержит гораздо больше пищевых волокон (особенно у корочки), кремния для эластичности кожи, витамина С и бета-каротина.

С медицинской точки зрения выбор зависит от состояния здоровья: арбуз имеет очень высокий гликемический индекс, поэтому врачи не рекомендуют съедать более 200–300 граммов за раз даже здоровым людям, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови и нагрузки на поджелудочную железу, а при диабете его употребление строго ограничивается. Дыня же благодаря клетчатке всасывается медленнее, обеспечивая плавный подъем глюкозы и являясь менее агрессивной для обмена веществ.

Таким образом, арбуз лучше подходит для утоления жажды и поддержки сердечно-сосудистой системы, тогда как дыня служит источником витаминов и клетчатки.