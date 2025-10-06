Врач Белоусова назвала рисовую лапшу хорошим выбором для людей с целиакией

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о пользе разных видов лапши.

«Пшеничная лапша из твердых сортов пшеницы — источник сложных углеводов, растительного белка, витаминов группы В, антиоксидантов, клетчатки», — объяснила врач. Это помогает поддерживать работу нервной, иммунной и пищеварительной систем.

Рисовая лапша не содержит глютен и является хорошим выбором для людей с целиакией. Гречневая лапша также не содержит глютена и содержит железо и кальций.

Врач обратила внимание на важность проверки состава продукта и маркировки. Например, надпись «может содержать следы глютена» предупреждает о возможности его попадания из-за использования общего оборудования.

Употребление цельнозерновой лапши полезно для снижения риска развития хронических заболеваний благодаря высокому содержанию клетчатки. Лапша из чечевицы и нута содержит больше белка, что способствует насыщению. Гороховая лапша имеет низкий гликемический индекс, а яичная — высокое содержание белка.

Для выбора наиболее полезного продукта стоит учитывать индивидуальные особенности организма и цели.