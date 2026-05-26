Врач Белоусов посоветовал не жевать жвачку на голодный желудок

Кандидат медицинских наук Евгений Белоусов в беседе с Lenta.ru рассказал, что людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не следует использовать жвачку на голодный желудок, особенно в периоды обострения.

Это поможет избежать излишней стимуляции выделения желудочного сока и предотвратит заброс содержимого желудка в пищевод. Специалист отметил, что безопасным вариантом считается употребление жвачки без сахара в течение 10–20 минут после приема пищи, не чаще двух-трех раз в день, написало ИА НСН.

Ранее врач предупредил, что привычка жевать жвачку может привести к заглатыванию лишнего воздуха, как и быстрый прием пищи или разговоры во время еды.