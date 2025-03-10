Врач Барышев: воспаление тройничного нерва может выражаться пульсацией в висках

Боль и пульсация в висках могут возникать различными заболеваниями и состояниями. Об этом рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Максим Барышев в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По словам специалиста, шум в голове и висках вызван движением крови. Чтобы человек начал воспринимать его в повседневной жизни, необходимы два условия: повышенная чувствительность слухового нерва и сила кровотока. Чувствительность часто связана с тревожностью, депрессией или общим истощением нервной системы из-за недосыпания.

Среди причин пульсации в сосудах врач назвал сдавливание сонных или позвоночных артерий, что усиливает кровоток. Другая возможная причина — рост внутричерепного давления из-за проблем с венами. В этом случае артерии спазмируются для повышения давления в мозге.

Также пульсация может быть вызвана воспалением тройничного лицевого нерва, который управляет жевательными мышцами. Поражение вирусом герпеса нарушает работу челюсти, а ее движение может пережимать сосуды в височной области. Барышев указал на необходимость обращения к врачу при появлении подобных симптомов, чтобы избежать осложнений.