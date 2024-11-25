Врач Барвинский: популярность санаториев среди зумеров связана с возвращением советских ценностей

Врач-терапевт Александр Барвинский в беседе с изданием «Москва 24» объяснил популярность санаториев среди зумеров. По его словам, это связано не с желанием молодых людей работать со своим состоянием, а с возвращением актуальных для СССР ценностей.

Он отметил, что многие санатории пытаются привлечь молодых клиентов с помощью спа-услуг, бассейнов, массажа, ЛФК и бюветов с лечебными водами. Такой отдых, по словам медика, действительно помогает разгрузиться от стрессов и от большого города.

«У нас есть огромные санаторные комплексы, которые сейчас осовремениваются. Они действительно набирают популярность», — отметил Барвинский.

Специалист призвал зумеров выбирать санатории после консультации с врачом. Они подскажут, на какие процедуры необходимо обратить внимание.