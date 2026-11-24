Привычка пить холодную воду сразу после пробуждения способна вызвать кратковременные изменения артериального давления и частоты пульса. Об этом ИА «ПензаПресс» рассказала врач-терапевт Алина Азизова.

По словам специалиста, попадание охлажденной жидкости в желудок вызывает реакцию вегетативной нервной системы, управляющей тонусом сосудов и сердечным ритмом. Степень такого ответа индивидуальна: она зависит от объема выпитого, температуры воды и особенностей организма человека. При этом врач подчеркнула, что подобные сосудистые изменения не следует путать с опасным спазмом коронарных артерий, питающих сердце кислородом.

Особую осторожность с температурой утренних напитков стоит соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — пациентам с ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и неконтролируемой артериальной гипертензией.