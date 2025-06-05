Врач Ашихмин порекомендовал воспринимать фитнес-гаджеты как игрушки

Современные устройства по типу фитнес-часов не способны точно измерять артериальное давление или количество сожженных калорий. Для фиксации показателей организма могут использоваться акселерометр или электрокардиограмма. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил врач, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Что касается технологий, которые у нас есть в мобильных часах, они очень разные. Некоторые из них действительно имеют очень высокое качество, в частности запись кардиограммы. <...> Но технология сжигания калорий, технология оценки артериального давления, технология оценки пикового потребления кислорода, они очень неточные сегодня, к сожалению», — сказал он.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее заниматься спортом. Так, 31% респондентов делают зарядку, 16 человек из ста увлекаются фитнесом. Около 14% начали заниматься плаванием.

Бегом, растяжкой и велоспортом увлекается каждый восьмой житель страны; каждый десятый стал заниматься йогой и тяжелой атлетикой. Еще 6% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5% опрошенных.