Врач Артищев рассказал, что наследственность влияет на рост лишь на 60–80%

Рост является результатом сложного взаимодействия генетических факторов, гормонов, питания и образа жизни. Врач и ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев пояснил «Газете.Ru» , что наследственность влияет на рост лишь на 60–80%.

«Ученые выявили сотни генов, влияющих на рост, включая те, что регулируют развитие костей и хрящей. Но гормоны также очень важны для роста. Даже с идеальными генами без гормонов не обойтись», — пояснил специалист.

Питание также играет ключевую роль. Для реализации генетического потенциала необходимо достаточное количество белков, витаминов и минералов.

«Ключевые элементы, влияющие на рост, это белок (необходим для синтеза тканей), кальций и витамин D (укрепляют кости), цинк и железо (влияют на выработку гормонов). Физическая активность и сон тоже влияют на рост», — рассказал врач.

Кроме того, на рост могут влиять хронические заболевания, например, болезни почек или целиакия, а также плохая экология. Даже психологический стресс у детей, например, в неблагополучных семьях, способен подавлять выработку гормонов.