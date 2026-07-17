Врач Анищенко отметил, что в загородной аптечке обязательно должен быть кровоостанавливающий жгут

Фото: Отработка навыков первой помощи на масштабном мастер-классе по безопасности в парке имени Л.Н. Толстого в Химках / Медиасток.рф

Многие горожане этим летом проводят время за городом, где медицинская помощь может оказаться далеко. Врач Максим Анищенко рассказал RuNews24 , как правильно собрать аптечку для дачи.

По словам эксперта, в аптечке обязательно должен быть кровоостанавливающий жгут. Он может спасти жизнь при массивном кровотечении из конечности, когда кровь бьет струей или быстро пропитывает повязку, написал «ФедералПресс».

Кроме того, в дачной аптечке стоит держать жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминные средства, лекарства для обработки ожогов, сорбенты, средства для восстановления водно-солевого баланса, термометр и тонометр. Если в семье есть люди с хроническими заболеваниями, необходимо иметь запас их лекарств минимум на несколько дней.

Анищенко подчеркнул, что важно не только собрать аптечку, но и уметь пользоваться ее содержимым. Он советует пройти базовый курс первой помощи и регулярно обновлять знания.

При этом лекарства не заменяют врача. Аптечка нужна для первой помощи и стабилизации состояния до приезда скорой. При потере сознания, тяжелых травмах, массивном кровотечении или признаках инсульта вызывать бригаду нужно немедленно.