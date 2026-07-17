Врач Анищенко отметил, что в загородной аптечке обязательно должен быть кровоостанавливающий жгут
Многие горожане этим летом проводят время за городом, где медицинская помощь может оказаться далеко. Врач Максим Анищенко рассказал RuNews24, как правильно собрать аптечку для дачи.
По словам эксперта, в аптечке обязательно должен быть кровоостанавливающий жгут. Он может спасти жизнь при массивном кровотечении из конечности, когда кровь бьет струей или быстро пропитывает повязку, написал «ФедералПресс».
Кроме того, в дачной аптечке стоит держать жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминные средства, лекарства для обработки ожогов, сорбенты, средства для восстановления водно-солевого баланса, термометр и тонометр. Если в семье есть люди с хроническими заболеваниями, необходимо иметь запас их лекарств минимум на несколько дней.
Анищенко подчеркнул, что важно не только собрать аптечку, но и уметь пользоваться ее содержимым. Он советует пройти базовый курс первой помощи и регулярно обновлять знания.
При этом лекарства не заменяют врача. Аптечка нужна для первой помощи и стабилизации состояния до приезда скорой. При потере сознания, тяжелых травмах, массивном кровотечении или признаках инсульта вызывать бригаду нужно немедленно.