Врач Андрочников рассказал, что дефицит кадров и выгорание медиков влияют на уровень здравоохранения

Дефицит кадров и выгорание врачей — это факторы, которые влияют на отношение общества к медицинским работникам. О проблемах в системе здравоохранения рассказал заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников в интервью ИА НСН .

«Ведомости» ранее отметили, что россияне стали реже посещать государственные клиники и чаще заниматься самолечением. Каждый второй гражданин критикует качество медицинского обслуживания в стране. Люди недовольны нехваткой персонала, компетенциями медработников и долгим ожиданием записи.

Михаил Андрочников объяснил, что сегодня в здравоохранении преобладает формализация отношений между больным и врачом. Функции внутри системы перераспределяются, чтобы освободить медицинских работников от излишней нагрузки. Однако это не решает проблему дефицита кадров. Большинство врачей продолжает работать на полторы ставки. Две трети медицинского персонала получают 40–50 тысяч рублей, что приводит к быстрому выгоранию.