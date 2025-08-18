Врач Анчикова рекомендовала косметику с мелатонином для уменьшения покраснений на лице

Косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова поделилась с « Газетой.ru » секретом уменьшения покраснений на лице. Это возможно с помощью косметики, содержащей мелатонин.

По словам врача, мелатонин особенно полезен для кожи, склонной к раздражениям, акне или розацеа. Кремы с компонентом в составе могут служить профилактикой фотостарения и морщин, защищая кожу от окислительного стресса, который вызывают УФ-излучение, смог, табачный дым и синий свет от экранов гаджетов.

Анчикова подчеркнула, что мелатонин поддерживает естественные процессы восстановления кожи во время сна, усиливая регенерацию и борьбу с повреждениями. Эффект от применения накопительный, видимые улучшения могут проявиться через несколько недель регулярного использования.