Врач Алексанян: блефаропластика и фейслифтинг помогут создать «дорогой» образ

Пластическая хирургия может стать инструментом улучшения внешности, но важно не потерять индивидуальные черты лица. Какие процедуры помогут создать «дорогой» образ, рассказал доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru .

По мнению эксперта, правильные хирургические манипуляции способны гармонизировать внешность и устранить недостатки, придавая лицу вид ухоженности и элегантности. Отличным вариантом станет блефаропластика. Процедура удаления лишней кожи и жировых скоплений вокруг глаз позволяет освежить взгляд, сделав его моложе.

Медик также обратил внимание на фейслифтинг. Минимально-инвазивные подходы, например SMAS-подтяжка, обеспечивают максимальный эффект омоложения, сохраняют природные контуры и позволяют быстро восстановиться, избежав эффекта маски.