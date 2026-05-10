Вписывать только крещеных. У подачи записок в церкви оказались свои правила

При подаче записок в церкви о заказе молитвы нужно соблюдать несколько правил. Вписывать можно только крещеных в православии, а также только имена без фамилий и родства. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он пояснил, что за некрещеных верующие могут молиться только дома, а имя самоубийцы в записку для священника разрешается вписать только после благословения духовника.

Заупокойную молитву для умерших необходимо заказывать в течение 40 дней, а в тексте записки к имени добавить слово «новопреставленный».

«Перед именем можно ставить пометки: „младенец“ — для ребенка до семи лет, „отрок“ — от семи до 15 лет, „воин“ — для военнослужащего, „болящий“ — для больного, „путешествующий“ — для тех, кто в дороге, „учащийся“ — для школьника или студента», — перечислил Иванов.

Он добавил, что для заказа молитвы сегодня в храм идти необязательно. Запиской считается запись через сайт или сообщение через мессенджеры.

