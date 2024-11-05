Возрастной ценз 14+. В России предложили ограничить доступ детей в социальные сети

В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков, сообщили «Известия» .

Предложение он уже направил премьеру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По словам Янсукова, в последнее время в «АВАНТИ» все чаще жалуются на запрещенный контент в соцсетях и отсутствие правового регулирования доступа детей на «указанные площадки». Обращения поступают от представителей отечественного бизнеса, уточнил он.

Помимо этого, беспокойство вызывает наличие в Сети более 10 тысяч различных сайтов террористической направленности, продолжил президент ассоциации. Также Янсуков напомнил и об опасных для детей закрытых сообществах и так называемых группах смерти.

С учетом всех этих рисков «АВАНТИ» предложила запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет. Чтобы реализовать это, в ассоциации предложили обязать платформы производить регистрацию пользователей только при помощи предоставления фото паспорта.

В конце октября стало известно о планах властей Норвегии запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стёре, таким образом власти хотят защитить детей от вредного контента и «власти алгоритмов»

Интересно, что в этой стране уже действует возрастной ценз, по которому дети могут пользоваться социальными сетями только с 13 лет. Однако, по данным The Guardian, более половины девятилетних детей в стране, 58% 10-летних и 72% 11-летних используют их все равно.