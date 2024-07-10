Вознаграждения за сообщение о нетрезвых водителях предусмотрят в Туве
В Туве предусмотрят денежное вознаграждение за сообщения о пьяных водителях. Соответствующее постановление 10 июля опубликовали на сайте правительства региона, сообщил сайт krsk.aif.ru.
Размер выплаты составит 2,5 тысячи рублей, получить ее смогут совершеннолетние россияне. Для этого необходимо сообщить полиции номер автомобиля и место, где был замечен пьяный водитель.
Отмечается, что получить вознаграждение можно будет в течение 45 календарных дней с момента регистрации дела.
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