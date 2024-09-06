«Яндекс» пошел по стопам Wildberries. Бакальчук объяснила, почему компании идут в «наружку»

Готовность «Яндекс» попытаться продавать наружную рекламу в очередной раз подтвердила логику объединения Wildberries и Russ. Об этом 360.ru рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук.

По ее словам, синергия рекламы в онлайне и офлайне дает возможность прямого и доверительного контакта с потребителем.

Бакальчук добавила, что Wildberries и Russ «всегда были трендсеттерами на российском рынке и первыми почувствовали необходимость в таком инструментарии».

«Я уверена, что еще несколько игроков могут попытаться пойти по тому же пути и предлагать партнерам рекламные форматы, которые уже есть у нас», — подчеркнула Бакальчук.

Wildberries официально объединился с сервисом наружной рекламы Russ 5 августа 2024 года. Спустя месяц «Яндекс» в комментарии РБК сообщил, что займется продажей наружной рекламы.