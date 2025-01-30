Воспитатели-спайдермены возмутили родителей на Кубани

В Краснодаре разгорелся скандал после утренника в одном из детских садов, где воспитатели развлекали детей в обтягивающих костюмах Человека-паука. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Паучихи в обтягивающих костюмах, развлекающие детей в краснодарском садике, возмутили родителей», — сообщил канал.

Обычно на праздниках выбирали персонажей славянского фэнтези, в частности, леших или Дедов Морозов, но в этот раз воспитатели развлекали детей в костюмах зарубежного супергероя.

По словам директора детсада, в учреждении имеется дополнительная услуга аниматоров на день рождения. Только сейчас ситуация вышла из-под контроля и выбрали персонажа Marvel на утренник.

Еще в конце 2023 года председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал Минкульт РФ запретить западных супергероев на детских мероприятиях и использовать только тематические отечественные персонажи.