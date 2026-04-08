«Волжский сад»: календула и василек подходят для посева в апреле

Весенняя пора — время подумать об украшении дачного участка цветами. Стоит обратить внимание на растения, семена которых можно высевать прямо в грунт, избегая хлопот с рассадой. Об этом сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Волжский сад».

Среди цветов, подходящих для раннего посева, выделяется календула. Ее семена можно смело отправлять в почву в апреле, заглубляя на два-три сантиметра.

Не боится ранних посевов и василек — его семена следует сеять на глубину одного сантиметра, и уже через 10–14 дней можно ожидать всходов. Лаватера, известная также как дикая роза, хотя и является родственницей мальвы, готова к посадке в конце апреля. Семена лаватеры рекомендуется заглублять примерно на 1,5 сантиметра.