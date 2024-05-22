Волынец предложила предоставлять бесплатные услуги психолога малообеспеченным семьям на грани развода

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к депутатам Госдумы с предложениям ввести бесплатное психологическое консультирование супругов из малообеспеченных семей, которые находятся на грани развода. Об этом написал RT .

По словам омбудсмена, от государственной политики в отношении семьи зависит в том числе решение демографических проблем в стране.

«Расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества», — сказала Волынец.

Она считает, что своевременное обращение к психологу поможет предотвратить развод и распад семьи.