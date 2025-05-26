Волонтеры высадили 11 тысяч саженцев деревьев в трех регионах

Акция «Посади дерево» прошла в этом году в трех регионах: в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. В рамках мероприятия крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и движение «Волонтеры леса» высадили 11 тысяч саженцев сосны.

В этом году благодаря волонтерам в Московской области появились шесть тысяч сосен. Чтобы деревья не погибли, процесс высадки в Солнечногорске проконтролировали специалисты по восстановлению лесного фонда. Они проследили за тем, чтобы участники акции не допускали ошибки, например, не оставляли у корней воздушный мешок и соблюдали дистанцию между соснами.

Акция проводится в шестой раз. Всего за это время участники высадили 122 700 молодых деревьев в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Республике Чувашии, в Свердловской, Волгоградской, Нижегородской и Челябинской областях.

Чтобы посадить дерево, сначала делается лунка особым инструментом — мечом Колесова. Для высадки выбрали сосну не просто так: именно эта порода действует как фильтр — поглощает твердые частицы в воздухе и снижает концентрацию вредных веществ. За год одно растение может очистить воздух от 27 килограммов загрязнений. Благодаря каждому дереву воздух становится чище и безопаснее.

Пять лет назад распространитель государственных лотерей совместно с «РусКлиматФондом» высадили в Красногорском округе 12 тысяч сосен. Сейчас деревья уже окрепли и набрали силу.

Координатор посадок Московской области «РусКлиматФонда» Екатерина Шевченко отметила, что уже через 10-20 лет на этом месте появится настоящий лес.

«Благодаря агроуходу мы видим, что более 90% приживаемости этих растений», — добавила она.

Директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман рассказала, что в этом году волонтеры уже высадили две тысячи деревьев в Нижегородской области и шесть тысяч — в Подмосковье. Также три тысячи сосен в ближайшее время появятся под Санкт-Петербургом.