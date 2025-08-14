Волонтеры спасли более 200 заблудившихся в Ленинградской области и Петербурге

Летом в Ленинградской области и Санкт-Петербурге волонтеры активно искали потерявшихся людей. Добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли более 200 пропавших, сообщил « Петроград ».

За указанный период поисковики провели 322 операции в лесных массивах и у водоемов. По данным объединения, 222 человека найдены живыми, 17 — погибшими, а 20 все еще не обнаружены.

Волонтеры трудятся в напряженном режиме: оборудование едва успевает заряжаться между поисками, а добровольцы спят урывками. Некоторые берут отпуск, чтобы участвовать в операциях.