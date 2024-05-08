Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту на «Саур-Могиле» в ДНР | 360°

Общество 08 мая 2024, 15:54 Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту на «Саур-Могиле» в ДНР

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Волонтеры провели акцию на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР, приуроченную ко Дню Победы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Добровольцы из «Молодой Гвардии Единой России» и «Молодой Республики» развернули на ступенях мемориала георгиевскую ленту длиною в 300 метров.

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Акцию провели рано утром в среду, 8 мая. Темное время суток выбрали из соображений безопасности участников.

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