Волонтеры присоединились к проекту по сохранению монументального искусства Ленинграда

В Санкт-Петербурге более сорока волонтеров, включая искусствоведов, краеведов и историков, собрались для работы над сохранением произведений монументального искусства советского периода. Они будут сотрудничать с проектом «Ленинград монументальный», сообщила газета «Петербургский дневник» .

Художник-монументалист, член Санкт-Петербургского Союза художников Михаил Антощенко отметил, что волонтеры будут заниматься поиском и систематизацией информации о произведениях монументального искусства, таких как архитектурная керамика, рельефы и росписи.

«Мы познакомились с неравнодушными к культурному наследию людьми, которым интересно работать с архивами, собраниями библиотек, монографиями и публикациями, в том числе исторического характера, где есть информация о мозаиках, росписях, рельефах, барельефах, витражах, панно нашего города», — сказал Антощенко.

Волонтеры также будут участвовать в интервьюировании действующих художников-монументалистов. На первом этапе исследования выбраны Калининский и Выборгский районы города, но местоположение может быть скорректировано в зависимости от места жительства участников.