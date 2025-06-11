Волонтеры Петербурга нашли более 200 пропавших людей за май

В мае 2025 года отряд волонтеров «ЛизаАлерт Питер» опубликовал отчет о результатах своей деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За прошедший месяц поисковиками было рассмотрено 304 заявки о пропавших людях, написала gazeta.spb.ru .

Работая по этим заявкам, волонтерам удалось найти 221 человека живыми, однако 17 случаев завершились трагично — пропавшие были обнаружены мертвыми. В 17 случаях родственникам пропавших удалось связаться с волонтерами и получить нужную информацию.

Вместе с тем 13 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а 36 сообщений о пропаже оказались неподтвержденными.

Организация подчеркнула, что особый упор в мае был сделан на поиски людей в лесах и помощь детям и подросткам. Было организовано 16 специальных операций по поиску людей в лесной местности, зафиксировано 67 случаев пропажи несовершеннолетних, проведено 23 выездных мероприятия.

Руководство отряда напомнило жителям региона о необходимости сообщать родным маршрут передвижения, даже если прогулка запланирована на короткое время. Также рекомендовано брать с собой заряженный телефон, запас еды и воды, медикаменты, спички, свисток и компас.