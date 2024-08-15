Волонтеры «Эспаньолы» направят пострадавшим в Курской области гуманитарную помощь на 2 миллиона рублей

Волонтерские структуры военной организации «Эспаньола» направят пострадавшим жителям Курской области гуманитарный груз на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщил боец «Эспаньолы» с позывным Топаз в беседе с «Ридусом».

По его словам, груз включит в себя генераторы, средства связи, медицинские принадлежности и средства для ухода за малышами. Помощь удалось собрать благодаря одному из подписчиков организации.

Боец также отметил, что сейчас у «Эспаньолы» два гуманитарных штаба: один в Москве, другой — в Курске. Волонтеры регулярно посещают пункты временного размещения и узнают, в чем именно нуждаются люди.