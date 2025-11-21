Волонтеры акции «Вода России» очистили более 170 км берегов в Хабаровске

В Хабаровском крае завершился экологический марафон по очистке прибрежных зон водоемов «Вода России», организованный в рамках федерального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Мероприятие охватывало весь регион, начиная с северных окраин в Охотске и заканчивая южными территориями вдоль реки Бикин. Так, в административном центре добровольцы очистили более 170 километров берегов.

За период с апреля по октябрь текущего года в акциях приняли участие почти восемь тысяч волонтеров, проводивших массовые уборки в разных точках края.