Сегодня 10:40 Волонтерская акция прошла в крупном московском приюте для животных 0 0 0 Фото: Мария Никитина Общество

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Газпром нефть

Москва

«Газпромнефть — смазочные материалы» поддержала крупный приют для собак и кошек в Москве. К благотворительному мероприятию в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть» присоединились свыше 40 волонтеров.

В приюте живут более 200 четвероногих, включая щенков и котят, а также возрастных питомцев. Волонтеры доставили животным влажный и сухой корм, привели в порядок территорию, помогли с выгулом собак. «Газпромнефть-СМ» системно подходит к реализации социальных и благотворительных проектов в регионах деятельности. Компания регулярно проводит экологические акции, организует просветительские и профориентационные занятия для школьников, развивает донорское движение и помогает общественным организациям.

Фото: Мария Никитина

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»: «Благотворительные акции всегда находят живой отклик у наших коллег, которые готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ содействуют созданию более комфортной общественной среды в регионах деятельности компании. Только в этом году в экологических, просветительских и спортивных акциях приняли участие свыше 400 наших сотрудников».

Фото: Мария Никитина

Людмила Корякина, директор приюта «Благжилстрой»: «Собственных сил не всегда хватает на то, чтобы окружить постоянной заботой каждого подопечного. Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ на деле показали, насколько важно развивать в обществе ответственное отношение к животным. И мы стремимся к этому в партнерстве с социально ответственными компаниями».

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