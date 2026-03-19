Волонтеров пригласили помочь в организации фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму

Фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт» пройдет с 7 по 9 августа на территории арт-кластера в Судаке. В этом году в нем примут участие около пяти тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет. Помочь в организации мероприятия пригласили волонтеров.

Фестиваль ежегодно проводят в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей». Это самая большая площадка для реализации деятелей культуры и искусства.

В программу фестиваля войдут ярмарка-выставка, арт-шествие, театральные постановки, спектакли, шоу с участием резидентов арт-кластера и звезд эстрады. Помогать в организации мероприятий буду волонтеры. Они получат рабочий кейф в портфолио, профильное обучение, брендированную экипировку, бесплатное проживание и питание.

Стать добровольцем могут молодые люди от 18 до 35 лет. Для этого нужно пройти регистрацию до 20 мая по ссылке.