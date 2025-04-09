Волонтеров культуры наградили в Татарстане

В Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала прошла церемония награждения активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения в сфере культуры «Волонтеры культуры». Были подведены итоги работы волонтеров за 2024 год. Об этом сообщил ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РТ.

Руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры культуры» Гульфия Мутугуллина рассказала, что в 2024 году в республике провели свыше 1,5 тыс. мероприятий с участием добровольцев. В I квартале этого года состоялось более 270 мероприятий, к которым привлекли 1,2 тыс. волонтеров.

Особое внимание в Год защитника Отечества будет уделено восстановлению памятников, мемориалов и памятных мест. Для этого планируется привлечь не менее 500 волонтеров, передает RT.