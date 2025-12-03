Волонтером года стала Анна Плужникова
Путин вручил награду волонтеру года Анне Плужниковой
Президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил награду волонтеру 2025 года. Им стала Анна Плужникова.
Девушка вместе с другими неравнодушными россиянами помогала очистить побережье Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе.
«Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это», — сказал Путин.
У Анны Плужниковой третья группа инвалидности. Несмотря на это, она присоединилась к волонтерской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.