Волонтером года стала Анна Плужникова

Президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил награду волонтеру 2025 года. Им стала Анна Плужникова.

Девушка вместе с другими неравнодушными россиянами помогала очистить побережье Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе.

«Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это», — сказал Путин.

У Анны Плужниковой третья группа инвалидности. Несмотря на это, она присоединилась к волонтерской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.