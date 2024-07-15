Волонтер Смирнова: при пропаже кошки нужно провести к дому «тропы» с наполнителем

Администратор команды волонтеров «Найди меня» Марина Смирнова рассказала, как действовать в случае пропажи кошки. Важно тщательно осмотреть жилище и укромные места поблизости, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

Если питомца не удалось найти, стоит вернуться к поискам в ночное время, прихватив фонарик. Всем известно, что в темноте у кошек светятся глаза, пояснила Смирнова.

Она также посоветовала проложить к дому специальные «тропы». Необходимо указать животному путь с помощью наполнителя и тряпок с запахом самой кошки.