Волонтер Салтыковская посоветовала научить детей реагировать на внимание незнакомцев

Координатор добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» Ирина Салтыковская поделилась информацией о том, как обезопасить детей. Летом число случаев пропажи несовершеннолетних увеличивается, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, для снижения рисков и обеспечения безопасности ребенка важно научить его определенным правилам. Дети должны понимать, что нельзя уходить с чужими людьми. При повышенном внимании незнакомца стоит кричать «Он чужой!» или «Я вас не знаю!».

Специалист посоветовала обеспечить детей телефоном с подключенным GPS-трекером. Кроме того, ребенок должен наизусть выучить телефонные номера родителей. Если он потерялся, важно оставаться на месте и ждать помощи.