Волонтер отряда «ЛизаАлерт» Дубровский призвал заблудившихся в лесу людей оставаться на месте, где ловит связь

Координатор красноярского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Игорь Дубровский рассказал «ФедералПресс» , как минимизировать риски перед походом и что делать, если вы заблудились.

Отправляясь в лес, сообщите близким о вашем маршруте, времени возвращения и с кем вы идете. Важно описать путь, сфотографироваться перед выходом и прислать фото родственникам. Это повысит шансы на быстрое обнаружение в случае неприятностей. Одевайтесь ярко и по погоде, отметил эксперт.

Не забудьте взять запас воды и еды, полностью заряженный мобильный телефон с пауэрбанком, спички или зажигалку, свисток, фонарь, защиту от дождя. Для отслеживания маршрута подойдут трекер, навигатор или карта в телефоне, компас. Если вы постоянно принимаете лекарства, не забудьте их взять с собой.

Если заблудились, незамедлительно звоните на 112 и на горячую линию отряда «ЛизаАлерт». Сообщите оператору свои ФИО, откуда и когда вы вышли, ваш возраст, состояние здоровья и телефоны родных. Оставайтесь на месте, где ловит связь, и берегите заряд телефона.

Если вы вышли на линейные объекты, например, ЛЭП, не уходите с них. Вас могут уже искать, прислушивайтесь. Откликайтесь на зов, но не идите на шум в темноте, чтобы не травмироваться и не заблудиться еще больше. Ждите на сухом и открытом месте, укройтесь от дождя, соберите воду, обозначьте свое местопребывание яркими предметами.

Если близкий человек заблудился в лесу, подавайте заявление в полицию как можно скорее и возьмите с собой самую свежую фотографию человека. Параллельно звоните на горячую линию «ЛизаАлерт». Не звоните постоянно на телефон заблудившегося, чтобы не разрядить его. Лучшая помощь — это участие в поиске, сотрудничайте с поисковиками, добавил Дубровский.