Волонтер Наумова напомнила об опасности заброшенных территорий и водоемов для детей

Валентина Наумова, координатор добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», перечислила основные риски, с которыми дети могут столкнуться на летних каникулах. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, наибольшую опасность для ребенка представляют водоемы, незнакомые места и запретные территории. Так, эксперт указал на печальную статистику по случаям гибели детей в озерах, реках, на море.

«Детское любопытство к стройкам, заброшенным зданиям, промышленным объектам не знает границ. А там — открытые люки, обрушения, оголенные провода, трансформаторные будки, колодцы, свалки», — добавила Наумова.

Она также обратила внимание на другие риски сельской местности. Деревенские туалеты старых конструкций, открытые погреба, неогороженные ямы — все это потенциальные ловушки.